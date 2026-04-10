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Kultura4. 10. 20262 minuty

ALBUM TÝDNE: Dneska umřem a zejtra nanovo. Kapela Zrní ukazuje, že jde začít, aniž se kdy přestalo

Pavel Turek
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„Love you, love you, nakonec to dáš,“ zpívá starší Jan Unger svému sedmnáctiletému já, které prožívá první zklamání z lásky a zlomené srdce. Stojí pod domem své milované a čeká, zda se objeví. „Tys to věděl, že nevyjde ven? Věděl, ale nemohl jsem to říct!“ odpovídá ten, který už ví, že to dobře dopadlo, tomu, který se bojí, že tohle nikdy nepřekoná.

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