5. 10. 202616 minut
Španělsko a Francii zaplnily protesty. Doženou tamní vlády problémy s bydlením a ve školství?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
Výtah Respektu: Španělsko zanedlouho čekají předčasné volby. Premiér Pedro Sánchez je vyhlásil na 29. listopadu. K tomuto kroku byl dotlačen událostmi posledních dnů až týdnů, kdy ve Španělsku byly velké protesty kvůli krizi bydlení. Protesty nicméně sužují i sousední Francii, tam je ovšem důvodem školství. Co jsou v obou případech hlavní důvody? Jaká je ve státech situace oproti zbytku Evropy? A jaká by mohla být řešení? I o tom mluví v pondělní epizodě Magdaléna Fajtová.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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