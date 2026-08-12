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12. 8. 20267 minut

Ján Markoš: Od lidských zoo k reality show. Voyeurismus nás stále láká

Když je člověk „neviditelný“, celá váha zodpovědnosti za to, aby se rozhodl správně, leží jen na něm samém

Ján Markoš
,
Denník N

Není to tak dávno, co návštěvníci zoologických zahrad mohli mezi lvy a žirafami spatřit i pavilon lidí. Takzvané lidské zoo mělo před 150 lety několik evropských měst. V Paříži měli Núbijce a Inuity. V Hamburku či ve Vídni jste mohli spatřit Laponce. Ve Frankfurtu byly zase ženy z Beninu prezentovány publiku jako Amazonky.

Poslední z těchto expozic, výstava konžské vesnice, byla zinscenována v Bruselu v roce 1958, čili ani ne před 70 lety.

Vystavovaní lidé měli evropskému obecenstvu přiblížit život „domorodců“. Žili tedy v provizorních vesnicích, vařili si, předváděli řemesla, tancovali. Přes zábradlí je přitom pozorovali platící zákazníci.

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Praxi lidských zoo je snadné odsoudit jako něco nelidského. Jako něco, co už nepatří do současné společnosti, pro kterou má důstojnost člověka vysokou hodnotu. A ani patřit nemá.

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