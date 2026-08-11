Babišova vláda napsala zákon na míru Agrofertu
Chystané předkupní právo na zemědělskou půdu může být nejkřiklavějším ohnutím pravidel ve prospěch bývalé firmy šéfa hnutí ANO
Premiér Andrej Babiš, bývalý majitel skupiny Agrofert, spolupracuje ve vládě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (SPD), který za Agrofert a další velké zemědělské podniky před nástupem do Babišova kabinetu lobboval. Zatímco před volbami coby placený lobbista bojoval hlavně za navýšení zemědělských dotací, dnes je jedním z jeho hlavních úkolů na ministerstvu opravdu převratná věc – příprava zákona o předkupním právu. Ten by měl otevřít cestu ke snadnému nákupu zemědělské půdy jejím současným pronajímatelům – a bezkonkurenčně největším z nich je právě Agrofert, který tak z legislativní úpravy bude nejvíc profitovat.
O parametrech zásadního omezení zdejších vlastnických práv diskutuje ministr Šebestyán podle informací Respektu zejména s oborovými organizacemi, jako je Agrární komora, které prosazují zájmy velkých agrokoncernů. Odborníci uznávají, že za určitých podmínek – třeba pojistek ve formě maximálního stropu vlastněné plochy – by předkupní právo mohlo být součástí příznivé celkové změny pro české hospodářské lány, Šebestyánův úřad však nemluví o komplexní reformě, která by měla za cíl například lepší péči o půdu nebo kvalitnější plodiny. Změna míří hlavně na možnost dostat se k vlastnictví půdy a ministerstvo ji odůvodňuje čistě poptávkou zemědělců.
Agrokoncerny sobě
Novela jde do finále, ministr Šebestyán pro Hospodářské noviny nyní v červenci uvedl, že v současné době jsou ve hře dvě varianty. K dispozici není textové znění návrhu, vycházet tak můžeme jen z vyjádření ministra – obě varianty pracují s nutností ohlašovací povinnosti v případě chystaného prodeje, tedy že pokud by majitel chtěl prodat půdu, nejprve by ji musel nabídnout zemědělci, který na ní podle smlouvy hospodaří.
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