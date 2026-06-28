INUUGUJOQ!

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Drahé čtenářky, drazí čtenáři,
touto letní Literární přílohou se vracíme k naší tradiční spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny. To od 1. července pořádá již 27. ročník středoevropského festivalu Měsíc autorského čtení (MAČ), jehož čestným hostem je letos Grónsko. Právě texty současných autorek a autorů ze země, která se kvůli expanzivní politice Donalda Trumpa letos dostala do centra pozornosti celého světa, tvoří náplň naší přílohy, jejíž název je grónským termínem pro „dobrý den“. V jejím závěru najdete také příspěvek afrického cestovatele přibližující unikátní specifika tohoto ostrova. S autorkami a autory vybraných textů se v létě osobně můžete setkat v brněnském Divadle Husa na provázku, ostravském klubu Provoz a následně také v Prešově, Trenčíně, Bratislavě a ukrajinském Lvově.
Je mi ctí, že autorkou obrazového doprovodu Literární přílohy je jedna z nejtalentovanějších studentek současné Akademie výtvarných umění, malířka Lucie Pouchová.
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