Ty ses zcvoknul, kámo! Jak „Caesar“ Musk vybudoval kosmické impérium, které láká i děsí investory
Firma SpaceX nedávno rekordně vstoupila na burzu s plánem přestěhovat AI do kosmu a proměnit internetovou komunikaci. Jaké byly její začátky a co její úspěch dnes znamená pro planetu?
V roce 2001 se v Las Vegas konal mejdan pracovníků firmy PayPal. Zúčastnil se i její bývalý ředitel, třicetiletý programátor a vizionář s bakalářskými tituly z fyziky a ekonomie Elon Musk. Neurazil se, když ho kolegové rok předtím z funkce ředitele společnosti (tehdy ještě fungovala pod názvem X.com) coby nesnesitelného megalomana pohrdajícího rizikem sesadili. Puč proti své osobě bral jako příležitost začít jiný, ambicióznější byznys. S kolegy se po krátkém trucování usmířil.
Na zmíněném večírku si s ním přesto moc zábavy neužili. Většinu času seděl v přístřešku u bazénu a studoval otrhaný manuál k ruskému raketovému motoru. „Chci kolonizovat Mars,“ vysvětlil své počínání bývalému kolegovi. „Mým životním posláním je udělat z lidstva meziplanetární civilizaci.“ „Kámo, ty ses zcvoknul!“ zněla odpověď.
Musk měl ovšem své argumenty. Inteligentní život může být v kosmu nesmírně vzácný. Co když Zemi zničí asteroid, jaderná válka nebo klimatická změna? Kolonie na Marsu by pak mohla být pro lidstvo jedinou šancí. K tomu se přidal jeho vlastní příběh – obtížné soužití s pološíleným autoritativním otcem a výbava imigranta, který přišel do Spojených států z Jihoafrické republiky. Amerika byla pro mladého Muska země průkopníků, kteří s nasazením života putovali na západ a dobývali novou zem. A tenhle průkopnický duch podle něj upadal.
Cesta na Mars by ho mohla oživit. Jenže jak se tam dostat? Na webových stránkách NASA žádný konkrétní plán ke svému překvapení nenašel. Sám tu nic nezmůže, říkal si, postavit raketu by pro soukromníka bylo moc drahé. Nebo nebylo? Vypravil se do veřejné knihovny a půjčil si knihy o raketovém inženýrství. Začal obvolávat odborníky a prosit je, aby mu půjčili staré manuály k raketovým motorům.
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