Pět českých zpráv
Prokop ze hry
ANO je čtvrt roku před komunálními volbami bez pražského lídra. Ondřej Prokop rezignoval na všechny politické funkce poté, co nedokázal dostatečně vysvětlit původ svého majetku a jeho část původně vůbec nepřiznal. On sám zdůvodnil na Facebooku svůj konec tlakem na něj a jeho okolí. ANO chce mít o kandidátkách jasno do konce června.
Dva obvinění po derby
Policie obvinila dva lidi z trestného činu výtržnictví po nedohraném květnovém derby nejvyšší fotbalové ligy mezi Slavií a Spartou. Za to jim hrozí až dva roky vězení. Další stovka ztotožněných fanoušků spáchala přestupek proti veřejnému pořádku s maximální možnou pokutou 10 tisíc korun. Během zápasu na slávistickém stadionu Eden pár minut před koncem vběhli chuligáni ve slávistickém oblečení na hrací plochu, fyzicky zaútočili na hráče Sparty a pyrotechnikou napadali i sparťanské fanoušky. Policie stále pracuje na ztotožnění některých z nich.
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