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Agenda28. 6. 20263 minuty

Pět českých zpráv

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Prokop ze hry

ANO je čtvrt roku před komunálními volbami bez pražského lídra. Ondřej Prokop rezignoval na všechny politické funkce poté, co nedokázal dostatečně vysvětlit původ svého majetku a jeho část původně vůbec nepřiznal. On sám zdůvodnil na Facebooku svůj konec tlakem na něj a jeho okolí. ANO chce mít o kandidátkách jasno do konce června. 

Dva obvinění po derby

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Policie obvinila dva lidi z trestného činu výtržnictví po nedohraném květnovém derby nejvyšší fotbalové ligy mezi Slavií a Spartou. Za to jim hrozí až dva roky vězení. Další stovka ztotožněných fanoušků spáchala přestupek proti veřejnému pořádku s maximální možnou pokutou 10 tisíc korun. Během zápasu na slávistickém stadionu Eden pár minut před koncem vběhli chuligáni ve slávistickém oblečení na hrací plochu, fyzicky zaútočili na hráče Sparty a pyrotechnikou napadali i sparťanské fanoušky. Policie stále pracuje na ztotožnění některých z nich.

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