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Kultura28. 6. 20262 minuty

Výstava týdne: Mezi pravěkem a Tokiem – Natálie Pejchová vás v Karpuchina Gallery vtáhne do ráje i pekla

Jan H. Vitvar

Výstavu Natálie Pejchové Stay in Touch je nutné vidět na vlastní oči. Obrazy předloňské absolventky AVU jsou obecně těžce reprodukovatelné, na každý z nich totiž autorka nepoužívající štětec, ale vlastní ruce nanáší hutné vrstvy olejových barev, které kombinuje s voskem, třpytkami, kamínky, některá plátna skrznaskrz páře a znovu je sešívá batikovanými provázky: je to zkrátka zdlouhavá procesuální malba, u které je výsledek práce stejně zásadní jako její průběh. V podzemním prostoru Karpuchina Gallery nyní navíc svou novou sérii obrazů instalovala na zdi od podlahy až po strop polepené fotkami vystříhanými z videa, které pořídila v nejrušnější tokijské čtvrti Šibuja. Výsledkem je vskutku intenzivní a neopakovatelný zážitek.

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