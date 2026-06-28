Agenda28. 6. 20263 minuty
Pět světových zpráv
Zemětřesení ve Venezuele
Venezuelu ve čtvrtek postihla dvě, minutu po sobě jdoucí zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 Richterovy škály. Úřadující prezidentka Delcy Rodríguez uvedla, že následkem otřesů zemřelo nejméně 164 lidí a 971 bylo zraněných. Očekává se, že skutečný počet obětí je ještě mnohem vyšší. Škody byly obzvláště závažné v pobřežní oblasti La Guaira, která leží severně od hlavního města Caracasu. Několik států, včetně USA, už vyslalo záchranné týmy.
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Podvodná centra v pohraničí Myanmaru
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