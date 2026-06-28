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28. 6. 20263 minuty

S písní nejde všechno líp

Magdaléna Fajtová

Veřejnoprávní média čelí v Česku ztrátě nezávislosti a snaze o vyhladovění. Vůči privátním médiím si premiér oblíbil taktiku, kdy místo odpovídání na otázku obviní tazatele, že je lhář či lhářka. Vše tedy nasvědčuje tomu, že kabinet Andreje Babiše se snaží podlomit tu část mediální scény, která plní svoji roli hlídacích psů demokracie. 

Jenže svobodný stát kritická média potřebuje, a proto je v zájmu veřejnosti se za ně postavit. Mnozí to už dělají – účastní se demonstrací, které jsou velikostí rozhodně pozoruhodné. Zatím ale stále zapadají do jistého vzorce, který je pro „české“ protesty typický – a který lidé jako Babiš dokážou snadno zdiskreditovat. 

Tím vzorcem je doprovodný kulturní program, dobrá nálada a laskavý humor. V dobách, kdy se politici velkých manifestací dokázali zaleknout, to mohlo stačit. Je ale otázkou, zda český protest s hudbou a zábavou dokáže pohnout děním v dobách druhé Babišovy vlády. 

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Třeba na konto největší polistopadové demonstrace na pražské Letné v roce 2019 s 300 tisíci účastníky Babiš prohlásil, že bylo hezky a lidi přišli na koncert. Nestálo by za to mu tento protiargument vzít? 

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