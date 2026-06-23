Tomio Okamura neustupuje ze svých plánů na zničení české ekonomiky
Splnění snu šéfa SPD o vyhnání Ukrajinců by Česku způsobilo škody rozměru „ekonomického tornáda“. Proč ho chce přivolat?
Předseda koaličního hnutí SPD Tomio Okamura opakovaně mluví o tom, že by Ukrajince rád „ukončil“ a že je český trh práce nepotřebuje. Jeden z aktuálně nejmocnějších politiků na českém politickém písečku usiluje o jejich vytlačení ze země a z trhu práce, což by ale podle kompetentních lidí od ekonomů po odboráře znamenalo pro českou ekonomiku obrovský šok, včetně existenčního zakymácení některých hospodářských oborů a růstu cen v důsledku nedostatku pracovní síly.
Kromě pravděpodobného ekonomického otřesu by Okamurova cesta vedla i k riskantnímu sociálnímu experimentu. Každý rok totiž kvůli stárnutí zmizí z tuzemského pracovního trhu 40 tisíc rodáků, jejichž ztráta musí být vykrývána zahraničními pracovníky – a vyloučíme-li z náhrad Ukrajince, znamená to řádově vyšší příchod pracovníků ze zemí, jako jsou Filipíny, Indie nebo Mongolsko, tedy možnost přesně toho kulturního mixu, před nímž Tomio Okamura už řadu let varuje.
Milion cizinců
Statistika ukazuje, že český trh práce je na cizincích značně závislý. V tuzemsku pracuje zhruba 950 tisíc lidí původem ze zahraničí a nejvíc z nich – 374 tisíc – je právě z Ukrajiny. „Ukrajinští pracovníci jsou výrazně soustředěni do několika manuálně a provozně orientovaných sektorů,“ přibližuje ekonomka ze Sociologického ústavu AV ČR Kamila Fialová realitu, ve které Ukrajinci tvoří podstatnou část pracovní síly ve stavebnictví nebo ve zpracovatelském průmyslu. Zatímco třeba sousední Slováci, které většina Čechů za cizince ani nepovažuje, pracují napříč ekonomikou a v soukromém sektoru vydělávají v průměru 49 tisíc korun, což je více než čeští zaměstnanci se 42 tisíci korun, tak Ukrajinci berou průměrně částku výrazně pod průměrem: 33 tisíc korun.
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