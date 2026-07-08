Tři výstřely pro rebela
Babišova vláda pohřbila legendu undergroundu. Rozloučení s Milanem Knížákem doprovodily vojenské salvy i kritika pokrokářů
Vášnivou debatu o pohřbu Milana Knížáka, vypraveném se státními poctami, dnes přesně v 11 hodin a 53 minut rázně utnuly tři výstřely. Salvy čestné vojenské stráže zakončily oficiální rozloučení s někdejší legendou československého undergroundu a celoživotním „rebelem“, jak výtvarníka ve svých smutečních proslovech označili ministr kultury Oto Klempíř i bývalý prezident Václav Klaus.
Na pohřeb pověstného provokatéra to nicméně nevypadalo. Hodinové rozloučení sice Klempíř otevřel projevem popisujícím, že pokud by si pohřeb zorganizoval sám Milan Knížák, pravděpodobně by ho pojal jako „poslední performanci“, u které bychom si nebyli jisti, zda šlo u skutečnost, nebo o další jeho umělecké dílo. Obřad vypravený vládou Andreje Babiše se ale nesl v přísně úředním duchu.
Knížákovu rakev střežili ve strašnickém krematoriu čtyři vojáci s puškami, další tři obklopili státní vlajku umístěnou vedle umělcovy velké fotografie s barevně pomalovaným obličejem a odhalenou hrudí. Vedle ní pak ležel originální věnec zaslaný Moravskou galerií v Brně: tvořily ho růže sestavené do podoby srdce s trčícími ostny, což byl jeden z Knížákových designových artefaktů, který ozdobil i jeho smuteční parte.
Svět natřený na bílo
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