Slovenská Pohoda je svobodný festival pro svobodnou společnost
Trenčínská přehlídka vytváří pospolitost a provokuje populisty. Už potřicáté ukazuje, jak může být svět pestrý
Je to mnohem víc než letní festival. Jsou to na pár dnů zhmotněné utopické hodnoty o svobodné a tolerantní společnosti. V rámci středoevropského regionu je trenčínská Pohoda symbol, který přesahuje pojetí festivalu coby čistě hudebně-zábavního formátu. V rukou svého šéfa a zakladatele Michala Kaščáka se v průběhu uplynulých desetiletí stala živým organismem a důležitým prvkem občanské společnosti, který vstupuje do dialogu s generačními, společenskými, ekonomickými i politickými změnami, jež se na Slovensku (a nejen tam) odehrávají.
Pohoda je dokonalým důkazem toho, že hudba může a má působit na širší dění. „Chceme, aby lidé jezdili na Pohodu. Ale základem toho, aby Pohoda vůbec mohla existovat, je zdravě fungující svobodná společnost. A jestli chceme, aby taková zůstala, tak pro to také musíme něco udělat,“ shrnuje svůj přístup Michal Kaščák pár týdnů před vypuknutím jubilejního třicátého ročníku, který se letos na trenčínském letišti odehraje ve dnech 9.–11. července v čele s Gorillaz, Idles nebo Lykke Li, přičemž na 8. července je plánován extra den s kapelou The Cure.
Kaščák – sám aktivní hudebník – si v tomto ohledu uvědomuje důležitost toho, že pokud chce provozovat mezinárodní a novým myšlenkám otevřený festival, potřebuje k tomu také otevřenou společnost, k jejímuž chodu chce aktivně přispívat. Tato svobodomyslnost, jež se u něj na přelomu osmdesátých a devadesátých let projevovala už v kapele Bez ladu a skladu, byla do značné míry formovaná předlistopadovým undergroundem a jeho chutí žít si po svém, jež narážela na mantinely moci. A Kaščák je jí v mnohém věrný dodnes.
„Michal Kaščák jako organizátor přirozeně navazuje na své postoje jako hudebníka. A je to vlastně skvělá zpráva, že z undergroundu tento typ hodnot přenesl do mainstreamového produktu,“ charakterizuje festival publicistka Michaela Kučová píšící mimo jiné pro server Hudba.sk. Díky tomu všemu je Pohoda málokomu lhostejná. Kapely tu milují hrát, hudební novináři z celého světa nešetří superlativy nad programem i zázemím a organizace European Festival Awards už dvakrát Pohodě přiřkla titul nejlepšího festivalu střední velikosti. Ve všech ohledech se jedná o špičkovou kulturní akci a tím by to mohlo v běžných poměrech skončit. To by ale Pohoda, její publikum a to, za čím stojí, nesměla být trnem v oku mnoha slovenských konzervativců a populistů. Za posledních pár let se dočkala různých dehonestujících nálepek od několika poslanců až po Roberta Fica, který ji dokonce označil za festival politické písně hrazený Sorosovými penězi.
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