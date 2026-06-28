Kultura28. 6. 20263 minuty
Album týdne: Placebo vyráží za trochou zábavy a ohlíží se za debutem, který ukončil nadvládu britpopu
Byla to šance, jak si napravit pošramocený vztah k debutovému albu jeho kapely Placebo. Zpěvákovi Brianu Molkovi ji nabízelo blížící se třicáté výročí vydání: vždy měl z té desky pocit nedokončenosti. Písně samotné se mu líbily, ale to, jak znějí, mu přišlo pro současné ucho zcela nedostatečné. Chyběla jim sofistikovanost, vrstevnatost a drobné detaily, k nimž Placebo dorostli na dalších nahrávkách. Proto se rozhodl se současnou koncertní sestavou kapely k albu vrátit a stvořit cosi jako autorizovaný „director’s cut“, který konečně učiní raným písním zadost. Výsledkem je Placebo RE:CREATED, jež je oslavou i dialogem s minulostí alba, které ve své době způsobilo na britské scéně nečekaný poprask.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Literární příloha5 minut
GRÓNSKÝ EXPERIMENT
NAUJA LYNGE28. 6. 2026
Literární příloha16 minut
KVĚTINOVÉ ÚDOLÍ
NIVIAQ KORNELIUSSEN28. 6. 2026
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda3 minuty
Pět světových zpráv
Respekt28. 6. 2026
Literární příloha10 minut
BÁSNĚ
NAJA DYRENDOM GRAUGAARD28. 6. 2026
Literární příloha14 minut
QILAAPPALI
VIKTORIA JOELSEN28. 6. 2026
Literární příloha1 minuta