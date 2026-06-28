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Kultura28. 6. 20263 minuty

Album týdne: Placebo vyráží za trochou zábavy a ohlíží se za debutem, který ukončil nadvládu britpopu

Pavel Turek

Byla to šance, jak si napravit pošramocený vztah k debutovému albu jeho kapely Placebo. Zpěvákovi Brianu Molkovi ji nabízelo blížící se třicáté výročí vydání: vždy měl z té desky pocit nedokončenosti. Písně samotné se mu líbily, ale to, jak znějí, mu přišlo pro současné ucho zcela nedostatečné. Chyběla jim sofistikovanost, vrstevnatost a drobné detaily, k nimž Placebo dorostli na dalších nahrávkách. Proto se rozhodl se současnou koncertní sestavou kapely k albu vrátit a stvořit cosi jako autorizovaný „director’s cut“, který konečně učiní raným písním zadost. Výsledkem je Placebo RE:CREATED, jež je oslavou i dialogem s minulostí alba, které ve své době způsobilo na britské scéně nečekaný poprask.

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