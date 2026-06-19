To zraněné třináctileté já máte pořád v sobě
Ridina Ahmedová se v Česku neplánovaně stala tváří hledání sebepřijetí. Její osobní cesta zároveň stále pokračuje
Posledních pět let platí doma za zkušenou nositelku tématu hledání sebepřijetí. Jako osoba smíšeného česko-súdánského původu nikdy úplně nezapadala a jako dítě to pocítila uvnitř homogenní společnosti sedmdesátých a osmdesátých let velmi výrazně. Letos ve svých dvaapadesáti zažila jeden docela zásadní průlom. Poprvé ve svém dospělém životě se setkala se súdánskou částí své rodiny.
Bývala s ní v kontaktu na dálku, ale po smrti otce v roce 2005 spojení úplně ztratila. „Pocítila jsem potřebu více se skrze rodinu poznat. Tak jsem loni udělala velkou věc. Vybrala jsem velkou část úspor a vzala sebe a děti do Saúdské Arábie, kde žijí,“ vzpomíná hudebnice a dokumentaristka Ridina Ahmedová. „Vyměnili jsme si pár hlasových zpráv s lidmi, které jsem nikdy neviděla. A pak jsme u nich prostě zaklepali na dveře,“ vypráví, jak vyrazila se třemi dětmi na jednu z nejdůležitějších cest svého života, na níž si doplnila skládačku vlastní identity.
Setkání pro ni bylo velmi silné, a jak říká, nemohlo dopadnout lépe. Rodina je skvělá, vzdělaná, vtipná a zejména s mladší generací se dobře domluvila anglicky. Člověk, který automaticky nepatří k majoritě, najednou vidí, jak se v někom jiném přesně zrcadlí. Tohle si prožila i Ridina Ahmedová. „Poznala jsem tam svou tetu, která vypadá úplně jako já – tedy já vypadám jako ona v mém věku. Celý život jsem měla třeba problém se svýma rukama. Chtěla jsem mít dlouhé violoncellistické prsty, ale mám takové buřtíky,“ ukazuje hřbet své ruky. „Tady nejde skoro poznat, které ruce patří komu,“ ukazuje fotografii čtyřech rukou, kde je největší patrný rozdíl ten věkový.
Pak v telefonu nachází ještě fotografii, na níž je v podřepu po boku starší ženy na vozíku. „Když ji vidím, vnímám, jak je krásná a zářící – a zároveň jsme si tak podobné. Strašně silný zážitek,“ říká a neskrývá přitom dojetí. K nálepce persony, která zosobňuje téma sebepřijetí, se přichomýtla tak trochu omylem, ale zároveň se v této věci stále snaží inspirovat i ostatní. Nejnověji knihou pro teenagery.
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