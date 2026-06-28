Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Evropu sežehla tepelná kopule a rtuť teploměru vystoupala ke 40 stupňům Celsia. Uplynulo 35 let od odchodu ruských okupačních vojsk. Začaly prázdniny. V reakci na kompetenční žalobu prezidenta republiky Petra Pavla nařídil Ústavní soud Babišově vládě, aby přestala s obstrukcí a neprodleně zařadila hlavu státu do delegace chystající se z Česka na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Říkat něco takového o rozhodnutí Ústavního soudu je skandální a v civilizované zemi by takový ministr už ve vládě nebyl, glosoval uznávaný ústavní právník Jan Kysela výrok ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé sobě) označující výnos soudců o nutnosti respektovat pravomoci prezidenta republiky za „ústavní puč“. V Liberci rozkvetl druhý největší leknín světa. V řece Chrudimce pod křižanovickou přehradou se objevil račí mor. Se zdůvodněním, že ztratila „důvěru v současné vedení a již nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je jméno Václava Havla používáno v souvislosti s činností této instituce“, odvolala vdova po zesnulém prezidentovi Dagmar Havlová souhlas s používáním slov Václav Havel v názvu knihovny, která pečuje o Havlovo intelektuální dědictví a jeho památku. K pohledu se hodí biblický citát: Prach jsi a v prach se obrátíš, popsala turistická průvodkyně Dagmar Holá médiím současný stav opravované kostnice v Kutné Hoře, kde při vstupu na návštěvníky čekají dvě řady pyramid z lebek a kostí – jedna řada opravená a druhá rozpadající se, zchátralá. Speciální tým českých hasičů vycvičený na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin odletěl do Venezuely, kterou zasáhlo mimořádně silné zemětřesení s odhadovaným počtem mezi deseti až sto tisíci obětí. V Jihlavě otevřeli nový vlakový terminál. Noviny přinesly zprávu, že nálety ukrajinských dronů zapálily ropné terminály na Rusy okupovaném Krymu a rozpoutaly sérii požárů i v jiných logistických centrech poloostrova. Obracím se na ruského zástupce s jednou radou: okupovaná území si nikdy neudržíte, nikdy, takže vypadněte z Ukrajiny co nejrychleji, než bude příliš pozdě, citovala pak média radu, kterou ukrajinský zástupce při OSN Andrij Melnyk poskytl Rusům při zasedání Rady bezpečnosti OSN svolaném po vlně ruských útoků na ukrajinské civilní cíle a kulturní památky. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize protestovali jednodenní výstražnou stávkou proti vládou čerstvě schválenému návrhu zákona, který chce změnou financování vzít občanům veřejnoprávní média a udělat z nich podřízený nástroj politické moci; pod transparenty „Estébáky nechceme!“, „Média nedáme!“ a „Hanba!“ se pod okny České televize sešly na podporu stávkujících tisíce lidí. Žijeme už hodně dlouho v míru a relativním dostatku, máme tedy tendenci věřit, že takto to musí být stále, a i když kolem nás mnoho konfliktů přináší obrovské škody a oběti jako ve druhé světové válce, my máme pocit, že se nás to netýká, že je to hodně daleko. Měli bychom se ale věnovat všem příznakům, které dříve vedly ke konfliktům, protože by se nám mohlo stát znovu to samé, řekl prezident republiky Petr Pavel v místech bývalé osady Ležáky na pietní připomínce 84. výročí přepadu, během něhož nacisté srovnali celou obec se zemí a všech jejích 52 obyvatel v pomstě za podporu odboji zavraždili. Meteorologický ústav předpověděl, že vlnu historických veder utne hned počátkem příštího týdne v pondělí studená fronta.
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