Je lepší učit děti anglicky co nejdříve, nebo čekat, až budou ve školách ideální podmínky?
Školám bez učitelů se uleví. Děti však podle expertky potřebují začít spíš brzy než dokonale
Rodiče, kteří měli obavy, že učit se hned od první třídy také anglicky bude pro jejich děti příliš, si mohou oddechnout. Naopak v rodinách, kde se těšili, že namísto shánění drahého jazykového kroužku nechají výuku svého prvňáka na škole, teď patrně panuje zklamání.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se rozhodl jít jinou cestou než jeho předchůdce Mikuláš Bek (STAN) a povinnost vyučovat anglický jazyk od první třídy zrušil dřív, než v praxi začala platit. Původně se počítalo se startem v září 2027. „Chci ponechat na školách, jak výuku na prvním stupni rozloží. Důležité je dosažení výstupní úrovně v pátém ročníku, které je pro všechny školy stejně závazné,“ uvedl v dopise ředitelům škol.
Vedení škol se tedy i nadále může rozhodnout, jestli s angličtinou začne už v první třídě, nebo až ve třetí. Všichni páťáci by však měli angličtinu ovládat srovnatelně dobře. „Školy mají na výběr. To považuji za pozitivní,“ kvituje předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Naopak podle Beka Plagovo „rozhodnutí přibližuje Česko idiokracii a znevýhodňuje místní děti oproti jejich vrstevníkům z jiných zemí“.
Plaga říká, že ne všechny školy mají pro výuku angličtiny od první třídy dostatek kvalifikovaného personálu, navíc upozorňuje také na to, že 30 procent prvňáků má logopedickou vadu, a učitelům navíc v příštích letech zkomplikuje práci zpřísnění pravidel pro odklad školní docházky, po němž do lavic usednou i méně zralé děti. Vyučovat k tomu ještě povinně angličtinu by tedy mohlo být pro pedagogy i nejmladší školáky příliš náročné. Odmítá, že by Česko tímto krokem na výuku angličtiny rezignovalo – je však podle něj potřeba jazyk učit smysluplně a kvalitně.
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