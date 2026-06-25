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25. 6. 20265 minut

Macinkovo tažení, nejednotní Zelení a personální nouze ANO

Kristýna Jelínková
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Eva Soukeníková

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Turek ve vládní mikině. Je víc než zřejmé, že se předseda Motoristů Petr Macinka stále nesmířil s tím, že Petr Pavel odmítl jmenovat tvář strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Paradoxní je to především kvůli tomu, že sám čestný prezident vypadal začátkem týdne smířeně. Alespoň na fotografii z pondělního jednání vlády, kde pózuje v červené mikině v jednotném vizuálním stylu státní správy s ministry vlády. 

Na snímku, který zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj, stojí vedle Borise Šťastného, Karla Havlíčka a Roberta Plagy. Někteří ministři v kuloárech Respektu říkají, že tím „byli překvapeni“, a další doplňují: „Já ani nevěděl, že se s námi fotí.“ 

Mimochodem mikina ani fotografie nebyly náhoda. Ministři předem hlásili velikosti přes asistenty. Na začátku jednání dostali balíček s čepicí, odznakem i mikinou. Během debaty ministryně Zuzana Mrázová, jejíž rezort za novým jednotným vizuálem stojí, vyzvala k fotografii další ministry, kam přispěchal i Turek. Proč balíček dostal, přestože je oficiálně jen vládním zmocněncem pro green deal? Ministerstvo pro místní rozvoj má vysvětlení: „K dispozici jsme měli více kusů, ať už pro případ výměny velikosti, nebo právě pro další účastníky jednání. Pokud by se jednání účastnili i další vládní zmocněnci, obdrželi by mikinu rovněž,“ napsalo tiskové oddělení redakci. 

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Co má rád Macinka. Prezident není jediným soupeřem ministra zahraničí. Ve sněmovně si v posledních týdnech našel nový terč – spolupředsedkyni Zelených Gabrielu Svárovskou. Veřejně na ni naposledy útočil v pondělí na plénu. Při debatě o novém zákonu o státních zaměstnancích, který opozice kritizuje, argumentovala zkušeností z výběrových řízení ve státní správě a upozornila, že se někdy stává, že v prvním kole není vybrán žádný vhodný kandidát. 

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