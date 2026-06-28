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Respekt • Despekt28. 6. 2026

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

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Podchyťte včas svou demenci

Čeští experti vyvinuli aplikaci DigiDiaDem, díky které si sami na sobě můžete vyšetřit, zda netrpíte nějakým neurodegenerativním onemocněním, zejména demencí Alzheimerova typu. Interaktivní hlasový dialog trvá zhruba deset minut a na internetu je k dispozici zdarma.

despekt

Propadák na mundialu

Naše mužská fotbalová reprezentace totálně pohořela na aktuálním mistrovství světa pořádaném v USA, Mexiku a Kanadě. V základní skupině získala pouhý bod za remízu s Jihoafrickou republikou a po porážkách s Jižní Koreou a Mexikem odletěla s ostudou domů.
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