Literární příloha28. 6. 202616 minut
KVĚTINOVÉ ÚDOLÍ
14. Mý tělo nejde použít ani k prostituci
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Je tu vlhko. Na mokrej asfalt svítí pouliční lampy a dopravní značky. Ta tma je úplně jiná. Co tu do háje dělám? pomyslím si. Je půl devátý. Půl pátý v Grónsku. Ztratila jsem čtyři hodiny života. Když ulehnu do postele na Dalgas Avenue, dolehne na mě prázdnota. Tak zničující a trýznivou prázdnotu jsem ještě nikdy nezažila. Převaluju se v posteli, dostávám náhlý záchvaty pláče, bolí mě na prsou. Maliina mi pořád ještě nenapsala.
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