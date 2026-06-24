Umělá inteligence je příliš důležitá na to, aby její řízení bylo vedeno pomstou
Politice kolem umělé inteligence by pomohla podobná instituce, jakou jsou centrální banky
Minulý pátek učinila americká vláda něco mimořádného. V podstatě donutila jednu z předních amerických společností zabývajících se umělou inteligencí stáhnout svůj nejmodernější produkt z trhu. Společnost Anthropic, výrobce průkopnického modelu umělé inteligence Mythos a jeho komerčně dostupné varianty Fable, dostala jen krátké varování a podle zpráv měla na splnění požadavku zhruba 90 minut.
Pokud vám tato událost unikla, je to pochopitelné. Odehrála se ve stínu ústupu administrativy z války s Íránem. Z dlouhodobého hlediska však může mít větší dopad, protože spor mezi Washingtonem a společností Anthropic se ve skutečnosti netýká pouze jedné firmy. Jedná se o první viditelnou bitvu o to, kdo bude řídit umělou inteligenci – a zda k této regulaci dojde prostřednictvím pravidel a institucí, nebo zvítězí improvizace a hrubá síla.
Nyní by již mělo být jasné, že umělá inteligence je univerzální technologie, která pronikne do všeho, co lidé dělají – od podnikání přes státní správu až po osobní život. A stále více se objevují náznaky, že může být tak mocná, jak se předpokládalo.
Demokratický senátor za Virginii Mark R. Warner nedávno citoval výpověď generála Joshuy Rudda, který vede jak Národní bezpečnostní agenturu (NSA), tak Americké kybernetické velitelství (USCYBERCOM), že nejpokročilejší model společnosti Anthropic – Mythos – byl schopen proniknout do téměř všech utajovaných systémů vlády, a to nikoli za týdny či dny, ale za pouhé hodiny.
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