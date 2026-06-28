PRAPŮVODNÍ SÍLA
Pilluarit
Z vrchní police v plovoucí loděnici na Christianshavnském kanálu stáhne Jakob bílý laminátový kajak. Modrý plastový kajak z půjčovny je větší, proto si ho vezme sám.
Proplují přístavním bazénem, dál pádlují směrem k ostrůvku s pevností Flakfortet a na Refshaleøenu posvačí falafel v tortille. Při zpáteční cestě už Naju bolí paže, ale nedává to na sobě znát. U věžového jeřábu Christiana IV. se zastaví a povídají si o dalších místech, kam by rádi na kajaku vyrazili.
Naja si odloží pádlo přes kajak a teplými dlaněmi zčeří zrcadlovou hladinu vody. Chladné moře jí ruce obtéká, projíždí jí mezi prsty a objímá zápěstí. Naja se zachvěje, od srdce se jí do paží šíří teplo. Kůže už netvoří překážku proti vodě, ale je průlivem, který ji spojuje s přírodou a se světem.
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