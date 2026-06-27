Skončí knihovna kvůli únavě Dagmar Havlové?
Vdova po prezidentovi by měla vyslyšet svůj vnitřní hlas a předat péči o odkaz svého může do vytrvalejších rukou
Mistr absurdního dramatu Václav Havel vytvořil svůj možná nejdůležitější kus, aniž by musel napsat jediné slovo. Stačilo, že podle všeho podcenil právní vypořádání svého odkazu a nechal jej i se značkou v podobě svého jména v rukou své manželky Dagmar Havlové.
Na to, jak Havlová tuhle významnou odpovědnost zvládla, panují různé názory, ale jisté je jedno: vdova po prvním českém prezidentovi nese odpovědnost za to, kam dnes „situace s Havlem“ dospěla. Tedy za skutečnost, že jedna z klíčových institucí politicky liberálního, důsledně prodemokratického, svobodomyslného Česka – Knihovna Václava Havla – spěje po dvaceti dvou letech existence nezadržitelně k zániku, aniž by tohle liberální Česko pořádně vědělo proč.
Knihovna je v existenčním ohrožení od letošního dubna, kdy na protest proti chaotickému vedení a manažerské neschopnosti nového ředitele Tomáše Sedláčka odešli velcí sponzoři a zaměstnanci podali výpověď. Jednolitost vzpoury naznačovala, že odejít by měl spíš Sedláček, tomu však svou podporou a svými hlasy ve správní radě zabránila právě Havlová. Mnozí tedy napjatě čekali, že se rozjede hledání nových donorů, nábor zaměstnanců a Sedláčkem slibovaná modernizace knihovny. Místo toho však Havlová minulý týden oznámila, že knihovně odebírá oprávnění užívat jméno jejího manžela. Pokud svůj postoj nezmění, tak tato zavedená a uznávaná instituce skončí.
Bez jména to nepůjde
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