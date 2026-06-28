Je i jiné Česko. Zajímavější, světovější
S vlastní zemí vás nejlépe propojuje společný prožitek. Může to být kniha, výstava, divadelní představení, koncert
Kultura léčí. Není to přehnané tvrzení, ručím za to vlastní zkušeností. Číst, sledovat, poslouchat, ptát se, analyzovat, debatovat… Novináři a novinářky musí zpracovávat obrovské množství informací. Jen malá část z toho se projeví v jejich textech, je nutné prostě vědět víc, bez ohledu na to, jestli se to využije v konkrétní práci. Neveselých nebo minimálně závažných událostí přibývá, za takových okolností lze snadno propadnout panice, pocitu bezvýchodnosti. Pohled na oslavování průměrnosti a arogance, které nám předvádějí vládní politici, by mohl vést k pocitu, že tahle společnost je nezajímavá a nemá budoucnost. Pak si ale přečtete jednu dobrou knihu.
Stalo se mi to nad Systémy něhy od Marka Šindelky. Nejsem literární kritik, takže je to jen zážitek průměrného čtenáře, který si odborně řečeno z toho sedl na zadek. Krásná práce s jazykem, obrazotvorností, stylem vyprávění. A najednou jako by se rozestupovaly pomyslné mraky, které se nad českou společností vznáší. Už tu není jen ona vzývaná malost, pociťujete radost z místa, kde žijete, češtiny a talentovaného autora. Uvědomíte si navíc, že jste podobné zážitky měli s knihami Bianky Bellové, Jana Němce, Markéty Pilátové, Kateřiny Tučkové, Radky Denemarkové, Miroslava Hlauča a dalších. To už je slušné bohatství.
Minulý týden jsem byl na výstavě Fragmenty paměti – svatovítský poklad v zrcadle současného umění, kterou připravil Jiří Fajt. Vedl zrovna komentovanou prohlídku a kromě pozoruhodné expozice mě oslovilo jeho vyprávění. Takové zaujetí, znalosti a nadšení ze sdílení s přítomnými návštěvníky. Vydláždí před vámi cestu z dávné historie do současnosti a vy si uvědomujete kořeny společnosti, jejíž jste součástí, a opět pociťujete radost z toho, kde žijete.
S vlastní zemí vás nejlépe propojuje společný prožitek. Může to být kniha, komentovaná výstava, divadelní představení, koncert – jestli se státu vyplatí do něčeho investovat, aby posiloval společnou identitu, pak do kultury. Ta vám také vyjeví, že bohatství je v různosti, pestrosti, odlišnosti, tím spíše, když se podíváte do naší historie, kde se prolínaly vlivy křesťanské, židovské, německé, slovenské, maďarské, české…
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu