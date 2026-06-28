Kultura28. 6. 20262 minuty
Dokument týdne: Zítra se bude vysílat všude.Televise bude! o začátcích tuzemského vysílání glosuje i současné snahy televizi ovládnout
Nápaditá dramaturgie na iVysílání, webu České televize, nabídla minulý týden vtipné vyjádření k aktuálnímu dění kolem veřejnoprávního média. V den výstražné stávky zaměstnanců za zachování nezávislosti televize na politické moci se v nabídce objevilo dokudrama režiséra Jana Bušty Televise bude! (2014). A ve chvíli, kdy hrozí, že televize v současné veřejnoprávní podobě zanikne, je Buštův film aktuálnější než v době svého vzniku. Snímek o prvním televizním vysílání v Československu v květnu 1953 nabízí mimo jiné trefnou historickou paralelu k současným politickým snahám instituci mocensky ovládnout.
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