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Kultura28. 6. 20262 minuty

Dokument týdne: Zítra se bude vysílat všude.Televise bude! o začátcích tuzemského vysílání glosuje i současné snahy televizi ovládnout

Jindřiška Bláhová

Nápaditá dramaturgie na iVysílání, webu České televize, nabídla minulý týden vtipné vyjádření k aktuálnímu dění kolem veřejnoprávního média. V den výstražné stávky zaměstnanců za zachování nezávislosti televize na politické moci se v nabídce objevilo dokudrama režiséra Jana Bušty Televise bude! (2014). A ve chvíli, kdy hrozí, že televize v současné veřejnoprávní podobě zanikne, je Buštův film aktuálnější než v době svého vzniku. Snímek o prvním televizním vysílání v Československu v květnu 1953 nabízí mimo jiné trefnou historickou paralelu k současným politickým snahám instituci mocensky ovládnout.

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