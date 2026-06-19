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19. 6. 202651 minut

Může ještě Babiš odstoupit od zrušení veřejnoprávních poplatků?

Vládneme, nerušit #65: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

František Trojan
,
Kristýna Jelínková
,
Filip Zelenka

Vládneme, nerušit #65: Kabinet bez delší a detailní diskuze v pondělí schválil zákon, který nahrazuje dosavadní financování České televize a Českého rozhlasu příspěvkem ze státního rozpočtu. Zaměstnanci ČT a ČRo proto na pondělí vyhlásili výstražnou stávku a Milion chvilek svolal pochod před ČT. Je možné, že Babiš, který nemá rád dav v ulicích, svůj postoj ještě přehodnotí? Budou škrty tak razantní, nebo kabinet ještě ustoupí? A proč je změna financování veřejnoprávních médií pro vládu důležitější než jiné priority? O tom se v novém dílu podcastu Vládneme, nerušit bavili Filip Zelenka, František Trojan a Kristýna Jelínková.

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