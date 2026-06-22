Poslední šance na Ankaru: Ústavní soud je připraven rychle projednat stížnost Petra Pavla na vládu
Proč jeho předseda zmizel z veřejnosti? Souvisí to s možným kompetenčním sporem prezidenta ohledně summitu NATO
Jinak komunikativní předseda Ústavního soudu Josef Baxa si v posledních měsících dával velký pozor, aby veřejně nevystupoval. Přestal poskytovat rozhovory, nechodil na žádné akce. Jak se podle informací Respektu svěřil lidem ze svého okolí, hlavním důvodem je obava, aby instituci, kterou vede, vláda nemohla obvinit z podjatosti, pokud by k ní do Brna doputoval kompetenční spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Babišovou vládou ohledně pravomocí hlavy státu.
Po pondělním jednání kabinetu, kde padlo definitivní rozhodnutí, že vláda prezidenta nepustí na summit NATO v turecké Ankaře, je jasné, že Baxovi se tahle zdrženlivost může vyplatit. Je totiž čím dál zřejmější, že klíčový spor brzy skutečně skončí u jeho soudu.
Stahují se mračna
Baxovy obavy se neopírají jen o pocit. Politici vládnoucí koalice opakovaně tvrdili, že Ústavní soud nemůže věci posuzovat nestranně, protože většina soudců v čele s Baxou byla vybrána právě současnou hlavou státu. Nejhlasitěji soud zpochybňoval ministr zahraničí Petr Macinka – poprvé už v okamžiku, kdy Pavel odmítl jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí.
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