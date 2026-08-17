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17. 8. 20265 minut

Martin Bútora: Ruské radary v ulicích, americká klec na Hradě

Jedna slovenská ministerská klasika a jedna novinka na nádvoří

Martin Bútora

Původně jsem chtěl víc psát o aféře, která se letním horkem táhne už přes týden. Peter Bátor z opozičního Progresivního Slovenska, bývalý velvyslanec SR při NATO, před deseti dny informoval o podezřeních, že kamery, které v testovacím provozu namontovalo ministerstvo vnitra na slovenských silnicích, obsahují ruské komponenty.

Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok to nejprve kategoricky popíral. Postupně se však hromadily další informace a zjištění, včetně klíčového potvrzení Národního bezpečnostního úřadu, že dopravní kamery jsou ruské. Analýza NBÚ ukázala, že testované radarové kamery jsou vážným kybernetickým rizikem a dají se ovládat na dálku. Ministerstvo Šutaje Eštoka začalo couvat a vyzvalo dodavatele kamer – firmu Soitron – „k okamžitému odstranění dvou radarových zařízení z testovacího provozu“.

PS viní ministra vnitra ze lži a krytí skandálu, opoziční strany žádají jeho odstoupení, případ aktuálně prověřují orgány činné v trestním řízení – nic však nenasvědčuje tomu, že by ministr o svém odstoupení uvažoval. Opět jsme svědky „klasiky“: vládní činitelé odmítají převzít odpovědnost, dokonce i v případě, kdy šlo o vážné bezpečnostní riziko pro stát. To bohužel není nic nového.

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Uplynulé dny však jednu novinku přinesly - i když nad ní visí velký otazník.

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