Martin Bútora: Ruské radary v ulicích, americká klec na Hradě
Jedna slovenská ministerská klasika a jedna novinka na nádvoří
Původně jsem chtěl víc psát o aféře, která se letním horkem táhne už přes týden. Peter Bátor z opozičního Progresivního Slovenska, bývalý velvyslanec SR při NATO, před deseti dny informoval o podezřeních, že kamery, které v testovacím provozu namontovalo ministerstvo vnitra na slovenských silnicích, obsahují ruské komponenty.
Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok to nejprve kategoricky popíral. Postupně se však hromadily další informace a zjištění, včetně klíčového potvrzení Národního bezpečnostního úřadu, že dopravní kamery jsou ruské. Analýza NBÚ ukázala, že testované radarové kamery jsou vážným kybernetickým rizikem a dají se ovládat na dálku. Ministerstvo Šutaje Eštoka začalo couvat a vyzvalo dodavatele kamer – firmu Soitron – „k okamžitému odstranění dvou radarových zařízení z testovacího provozu“.
PS viní ministra vnitra ze lži a krytí skandálu, opoziční strany žádají jeho odstoupení, případ aktuálně prověřují orgány činné v trestním řízení – nic však nenasvědčuje tomu, že by ministr o svém odstoupení uvažoval. Opět jsme svědky „klasiky“: vládní činitelé odmítají převzít odpovědnost, dokonce i v případě, kdy šlo o vážné bezpečnostní riziko pro stát. To bohužel není nic nového.
Uplynulé dny však jednu novinku přinesly - i když nad ní visí velký otazník.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt/Despekt
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Zen žen
Leonide Iljiči, co mám dělat?
Jak reformní komunisté v roce 1968 postupně ztratili kontrolu nad situací