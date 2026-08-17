Až Trumpův ignorantský nápad nás přiměl říct, že nejsme jako Dánové – máme svůj jazyk a kulturu
S grónskou spisovatelkou Katti Frederiksen o tom, proč myslí grónsky, ale píše dánsky, o touze po nezávislosti a štěstí, které jí přineslo tetování v obličeji
Jak unavená už jste z dotazů na plány Donalda Trumpa s Grónskem?
Ptají se na ně novináři z celého světa od chvíle, kdy je oznámil. V lednu, kdy byla debata nejvypjatější, chodili po Nuuku žurnalisté ze všech možných zemí a ptali se dětí, které šly do školy, na nový světový řád. Což bylo trochu bizarní. Ale je to logické, protože Trumpův záměr „koupit si“ Grónsko je nesmírně ignorantský. Nečekala bych, že něco takového vůbec je možné v moderním světě, a zejména ve vztahu k zemi, která v minulosti kolonizovaná byla a snaží se své koloniální minulosti zbavit.
Přinesla vám celá situace také něco pozitivního?
Určitě. Dalo nám to možnost podniknout něco, co jinak neradi děláme – mluvit o tématech, která nás trápí.
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