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5. 10. 20262 minuty

Petra Hůlová: Obrana protiútokem

Jak opáčit těm, co hrozní jsou

Petra Hůlová
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Pražské předvolební plakáty Motoristů mají v pravém dolním rohu nápis "Hrozní jsme" a je to za mě jeden z nejchytřejších sloganů letošních komunálních voleb. Dobře ukazuje strategii obrana protiútokem - těch, co se na stejném citylightu heslem "Odvaha jít proti srsti" prezentují jako marginalizovaná menšina, přestože sedí ve vládě. Kárající diskurz umí využít ve svůj prospěch. S těmi, na než je shlíženo s despektem, se lidé snadno identifikují.

Obvyklé předvolební plakáty zato působí jako karikatura na svobodu a demokracii: kandidáti strnulí v pohybu v momentě, kdy kdosi z volebního týmu zavelel "stop, takhle je to dobrý." Jenže není. Každá z oněch póz je stylizace: do altruisty, do chytrého podnikavce, do silného lídra za lepší příští...

"Hrozní jsme" oproti tomu s gustem dělá pravý opak - staví na sebekritice nebo lépe výsměchu soupeřově kritice.

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Přemýšlím nad paralelním sloganem pro opozici: jak by si mohla nahonit body na něčem, co jí voliči Motoristů a další z vlády vyčítají? Napadá mě, že vzhledem k tomu, že se to často nějak týká dělící linie v české společnosti, dalo by se pracovat se slogany typu "havloidi jsme", ale pak mi přijde inspirativnější zpráva o prezidentově motorkové dovolené v čase komunálních voleb. Pár plakátů opozice by tak mohli lídři kampaně nechat přelepit páskou s nápisem:  "túrujem motorky, kdy se nám zachce", "nejsme měkoty, co furt jen honí PR" nebo "mně to na rozdíl od tebe odpustí."

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