Sledování polohy dítěte v mobilu: užitečná vychytávka, nebo narušení důvěry?
Australští vědci radí, co zvážit, než dítě začneme hlídat přes telefon
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Začátkem října už je většina rodin s dětmi pevně usazená a připoutaná na kolotoči školních povinností, kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Někteří rodiče se rozhodli, že si náročnou logistiku aspoň trochu usnadní, a odhodlali se k tomu, že nechají své potomky chodit do školy či na kroužek samotné. Do rozhodování, zda už jsou školáci (i rodiče) připravení na samostatnější pohyb po venku, dnes vstupuje technologie umožňující sledování polohy. Rodičům může přinést větší klid, dětem více samostatnosti, jsou s ní však spojena rizika, etická dilemata – a otázka, kdy skončit.
Ke sledování mohou rodiče využít nejrůznější aplikace (třeba Life360, Find My od Applu či Snap Map od Snapchatu). V případě menších dětí mohou být výhodné chytré hodinky. „Pro rodiče jsou atraktivní, protože umožňují sledování polohy bez funkcí, nákladů či rizik spojených s vlastnictvím smartphonu,“ vysvětlují v článku pro akademický portál The Conversation Bjørn Nansen a Lauren Bliss, odborníci na informatiku z australské University of Melbourne.
Rodiče podle nich obvykle se sledováním polohy začínají mezi osmi a 12 lety věku dítěte a vědci zároveň upozorňují, že kromě výhod s sebou sledování polohy nese i riziko zneužití shromažďovaných údajů ze strany marketérů nebo obchodníků s daty. Nástroj se dá zneužít i ke stalkingu a narušení soukromí. „Rodiče a pečující osoby by měli zkontrolovat nastavení ochrany soukromí na zařízeních a v aplikacích pro sledování polohy, aby zjistili, jaké informace se shromažďují, kdo k nim má přístup, jak dlouho se uchovávají a zda jsou sdíleny či prodávány,“ zdůrazňují australští odborníci.
Bjørn Nansen se před třemi lety podílel na studii, podle níž jsou rodiče ohledně sledování polohy svých potomků často rozpolcení. Bojí se, že neustálé hlídání naruší vzájemnou důvěru. Jiní věří, že nástroj dětem prospívá a usnadňuje fungování celé rodiny. Když už se rodiče po zvážení všech pro a proti k využití technologické vychytávky odhodlají, čeká je ještě zásadní rozhodnutí – kdy se sledováním polohy přestat. Část potomků rodiče hlídají až do rané dospělosti a mladí lidé si na to pak občas stěžují na sociálních sítích.
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