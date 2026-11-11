Lukáš Jelínek: Prožít si svůj Listopad
Babišova vláda vrší tváří v tvář nabroušené společnosti jednu chybu za druhou
Babišova koalice kráčí po tenkém ledě. Zaskočena protesty občanů nesouhlasících se zrušením koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média a také arogantním způsobem, jakým bylo téma otevřeno ve sněmovně, vrší dál jednu chybu za druhou.
Když nezabralo premiérovo srovnání lidí, kteří se v průběhu ostudného jednání dolní parlamentní komory shromáždili na Malostranském náměstí, s někdejším útokem stoupenců Donalda Trumpa – jinak Babišova vzoru – na Kapitol, hledají se jiné způsoby, jak oponenty shodit či dehonestovat.
A tak z koaličních řad mimo jiné zaznělo, že si dnešní studenti chtějí prožít svůj Listopad.
Snad nejsem jediný, komu v uších zazněla ozvěna slavného listopadového vystoupení pražského tajemníka KSČ Miroslava Štěpána v ČKD, kde s typickou nafoukaností papalášů tvrdil, že nikde na světě nerozhodují o osudu země děti. Odpovědí mu bylo skandování nabroušených dělníků „Nejsme děti“.
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