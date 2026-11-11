0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se bo(u)ří kultura
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
11. 11. 20263 minuty

Lukáš Jelínek: Prožít si svůj Listopad

Babišova vláda vrší tváří v tvář nabroušené společnosti jednu chybu za druhou

Lukáš Jelínek
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Babišova koalice kráčí po tenkém ledě. Zaskočena protesty občanů nesouhlasících se zrušením koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média a také arogantním způsobem, jakým bylo téma otevřeno ve sněmovně, vrší dál jednu chybu za druhou.

Když nezabralo premiérovo srovnání lidí, kteří se v průběhu ostudného jednání dolní parlamentní komory shromáždili na Malostranském náměstí, s někdejším útokem stoupenců Donalda Trumpa – jinak Babišova vzoru – na Kapitol, hledají se jiné způsoby, jak oponenty shodit či dehonestovat.

A tak z koaličních řad mimo jiné zaznělo, že si dnešní studenti chtějí prožít svůj Listopad. 

↓ INZERCE

Snad nejsem jediný, komu v uších zazněla ozvěna slavného listopadového vystoupení pražského tajemníka KSČ Miroslava Štěpána v ČKD, kde s typickou nafoukaností papalášů tvrdil, že nikde na světě nerozhodují o osudu země děti. Odpovědí mu bylo skandování nabroušených dělníků „Nejsme děti“.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články