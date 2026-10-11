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10. 11. 20265 minut

Martin M. Šimečka: Srbský experiment bude užitečný i tehdy, pokud selže

Slovenský pokus o kontrolu moci bez volební legitimity nevyšel, ale pokud vyjde ten srbský, může povzbudit revoltu mladé generace i jinde

Martin M. Šimečka
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Denník N
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Není to ještě revoluce, ale revolta už ano: protesty studentů ve Francii, v Německu a Itálii, vítězství studentského hnutí ve volbách v Srbsku, masové protesty studentů v Indii a nakonec volby v USA.

Změna v Americe je ohromující: až 40 procent voličů do třiceti let, kteří před dvěma lety volili Donalda Trumpa, dnes dalo hlas demokratům. I proto, že mnozí demokratičtí kandidáti byli – mladí. „Je v mém věku,“ řekl pro The New York Times pětatřicetiletý volič v Texasu, proč dal hlas Jamesi Talaricovi, ačkoli předtím nikdy nevolil demokraty.

Mladá generace je právem rozzlobená na politický systém, ve kterém starší generace vykrádá její budoucnost a opevnila se v mocenských a ekonomických strukturách. Revolta je však alespoň zatím paradoxně konzervativní: studenti nechtějí svrhnout demokracii, chtějí jen lepší vzdělání a lepší šance do života.

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Také prostředky, kterými se snaží změny vynutit, jsou konzervativní (pokud nepočítáme tradiční rozbíjení výkladů ve Francii): začínají legitimními protesty a končí volbami. To je příklad Srbska.

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