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Filozofické otázky9. 11. 20262 minuty

Ján Markoš: Byli byste čestní, i kdyby se nikdo nedíval?

Přítomnost a kontrola druhých nám často usnadňuje přemáhání démonů ve vlastním nitru

Ján Markoš
,
Denník N
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Jeden pastýř jménem Gýgés jednou pásl stádo, když nastalo zemětřesení. Zem se otevřela a odkryla hrob s obrovským mužem. Muž měl na ruce zlatý prsten. Gýgés si tento šperk vzal a rychle zjistil, že mu dává zvláštní schopnost: když ho na prstu otočil, stal se neviditelným.

Gýgés svou novou hračku využil naplno, i když –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pravda –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poměrně kontroverzním způsobem. Odebral se na královský dvůr. Tam svedl královnu a zabil jejího manžela, aby se sám stal králem. Alespoň tak to stojí v Platónově knize Ústava, napsané před 2400 lety.

Stejně stará je i otázka, kterou Platónův příběh klade každému z nás. Co by se mnou udělal prsten neviditelnosti? Zachoval bych se stejně podnikavě a ostudně jako Gýgés? Nebo bych naopak nadále žil slušným životem?

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