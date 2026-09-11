Ján Markoš: Byli byste čestní, i kdyby se nikdo nedíval?
Přítomnost a kontrola druhých nám často usnadňuje přemáhání démonů ve vlastním nitru
Jeden pastýř jménem Gýgés jednou pásl stádo, když nastalo zemětřesení. Zem se otevřela a odkryla hrob s obrovským mužem. Muž měl na ruce zlatý prsten. Gýgés si tento šperk vzal a rychle zjistil, že mu dává zvláštní schopnost: když ho na prstu otočil, stal se neviditelným.
Gýgés svou novou hračku využil naplno, i když – pravda – poměrně kontroverzním způsobem. Odebral se na královský dvůr. Tam svedl královnu a zabil jejího manžela, aby se sám stal králem. Alespoň tak to stojí v Platónově knize Ústava, napsané před 2400 lety.
Stejně stará je i otázka, kterou Platónův příběh klade každému z nás. Co by se mnou udělal prsten neviditelnosti? Zachoval bych se stejně podnikavě a ostudně jako Gýgés? Nebo bych naopak nadále žil slušným životem?
Dělá příležitost zloděje?
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