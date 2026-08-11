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8. 11. 20263 minuty

Macinkova snaha urazit hokejistky kvůli pár hodinám nedělní slávy je mimo na všech úrovních

Mimo jiné proto, že málokdo dělá Česku tak dobré jméno v zahraničí jako ženský hokej

František Trojan
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Ministr zahraničních věci Petr Macinka v nedělní debatě na CNN Prima News přestřelil. Šéf Motoristů se snaží někoho urazit často a záměrně, a proto netřeba věnovat jeho výpadům pozornost. Nakonec soudě dle dosavadních průzkumů rozdmýcháváním kulturních válek nové voliče nezískává a ty z loňských voleb částečně poztrácel.

Tentokrát je to ale jiné. Macinka se u otázky ohledně účasti ruských hokejistek na juniorském mistrovství světa v Ostravě nechal slyšet, že lední hokej považuje „za spíše mužský sport” - a řekl, že nepotěší feministky, které se budou na mistrovství světa muset obejít bez „týmu ruských mužatek”. Na otázku, jestli to není příliš nazývat sportovkyně mužatkami pak řekl, že feministické tlaky na rovnoprávnost sice vedou k tomu, že ženy hrají hokej, ale on tento sport za ženský nepovažuje.

Je dobře, že se vůči výrokům ihned ozval Macinkův stranický kolega, ministr sportu Boris Šťastný, nebo zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO). Stejně tak je dobře, že před pár týdny prezident Petr Pavel ocenil státním vyznamenáním Jaroslavu Rinnerovou - jednu z hlavních průkopnic českého ženského fotbalu.

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Od ministra je to každopádně trefa mimo na mnoha úrovních. Ženský hokej byl bez nadsázky jednou z nejlepších ukázek dobré práce Češek a Čechů na mezinárodní scéně. Loni díky dobré organizaci překonalo mistrovství světa historický rekord v návštěvnosti. „Teď se rozhoduje, kde bude mistrovství příští rok. Mělo být v Německu, ale poté, co se jeho zástupci byli podívat v Českých Budějovicích, tak kandidaturu stáhli. Řekli, že takhle dobře to nikdy neudělají a že by to byla ostuda,” řekla nám manažerka české hokejové reprezentace Tereza Sadilová loni v rozhovoru.

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