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Společnost9. 11. 202623 minut

Klára Šimáčková Laurenčíková: Útok SPD a Motoristů na inkluzi je čirý populismus

S bývalou vládní zmocněnkyní o snaze vlády ovládnout veřejnoprávní média, rozmetání lidskoprávních agend, odchodu ze státních služeb, dětství v Mostě i zranitelnosti

Barbora Kroužková
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Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla Klára Šimáčková Laurenčíková. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.

V jakém bodě jsem vás zastihla? Jak velký odstup už máte od státní služby?

Bude to téměř rok, kdy jsem rezignovala na svoji funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Bylo to vlastně ke dni nástupu současné vlády loni v prosinci, takže odstup už je poměrně velký, ale zároveň musím říct, že část mého srdce a mé pozornosti směřuje ke kolegům a kolegyním, kteří se ještě stále snaží už ne na Úřadu vlády, ale na jednotlivých resortech lidskoprávní agendu hájit a chránit.

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Odcházela jste s tím, že se vám nelíbilo, jaké plány má v oblasti, kde jste působila, tehdy vznikající vládní koalice. A ona je uskutečňuje.

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