Ondřej Kundra: Německý kancléř Merz dal jasně najevo, že má dost Babišova sobectví
Už žádné evropské peníze bez podpory Ukrajiny. A to je dobře
Deník The Financial Times napsal, že německý kancléř Friedrich Merz informoval předsedu Evropské rady Antónia Costu, že Německo zablokuje rozpočet Evropské unie, když se všechny členské státy nezavážou k finanční podpoře Ukrajiny v následujícím a dalších letech. Ukrajina naléhavě potřebuje peníze na financování svého státu, který se již pátým rokem brání přesile ruského agresora. Ze strany Merze jde o správný a logický požadavek.
Jsou totiž země, a Česko je v jejich čele, které opakovaně čerpají z rozpočtu EU vysoké částky, což umožňuje jejich modernizaci a postupné přiblížení se čistým plátcům, jako je Německo. Ať už ve službách státu, infrastruktuře nebo kvalitě života. A je to právě Berlín, který to dlouhodobě financuje, zatímco Praha jakoukoliv sdílenou solidaritu neguje, což je vidět nejlépe v případě Ukrajiny. Premiér Andrej Babiš odmítl, aby se Česko podílelo na garancích za již schválenou devadesáti miliardovou (v eurech) evropskou půjčku Kyjevu. Stejně tak se postavil proti požadavku Belgie, v jejichž bankách je zmrazených dvě stě miliard eur v ruských aktivech, aby se za ni společně s dalšími státy v případě právních sporů s Ruskem stran jejich rozmrazení a poskytnutí Ukrajině postavily a kryly ji záda.
A Babiš je i proti překlenutí finančních problémů Ukrajiny v příštím roce. Jde o sedmdesát miliard euro. Evropská komise chce, aby EU uhradila zhruba dvě třetiny této dodatečné potřeby, tedy dalších 45 miliard eur. Zbývajících přibližně 25 miliard by měly pokrýt další partnerské země a zdroje. Tyto peníze mají jít na nákup munice a zbraní, výrobu a nákup dronů; protivzdušnou obranu; rakety, radary a vojenskou techniku a financování obranného průmyslu. A také výplaty státních zaměstnanců; zdravotnictví a školství; sociální dávky a důchody; další nezbytné výdaje státního rozpočtu.
Když jsem se před pár dny bavil s estonským premiérem Kristenem Michalem, jestli měl možnost o české zdrženlivosti – konkrétně o ruských aktivech – mluvit s Andrejem Babišem, dostal jsem následující odpověď: „Ano, na Evropské radě jsme o tom mluvili se všemi. Byla to poměrně ostrá debata, která trvala až do nočních hodin. Diskutovali jsme o tom, proč bychom tato aktiva měli použít. Nakonec jsme se dokázali shodnout pouze na tom, že Ukrajině pomůžeme půjčkou, to je mechanismus, který funguje a který můžeme rychle využít. Co se týká ruských aktiv, každému, kdo je ochoten naslouchat, bych to vysvětlil docela přímočaře: Jde o aktiva diktátora. Rusové na Ukrajině zabíjejí ženy a děti. Právě teď, zatímco spolu sedíme v osvětlené a příjemně vytopené místnosti v centru Tallinnu, nedaleko odtud na Ukrajině bombardují Rusové elektrárny, teplárny, vodárny, dokonce i kanalizaci a také dopravní infrastrukturu. Přicházející zima bude na Ukrajině peklo. Čeho se tedy bojíme? Na co čekáme?“
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