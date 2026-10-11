Zvykli jsme si na falešnou mapu světa
To se konečně změnilo – a teď je načase změnit i naši mentální mapu
Všichni jsme tušili, že na rovném papíře zakreslená mapa nemůže přesně odrážet velikosti států a kontinentů kulaté planety Země. Že při projekci glóbu na papír dochází ke zkreslení. A přesto: mapa, kterou známe z hodin zeměpisu a listování atlasem na základních školách, se hluboce zaryla do naší mysli.
Vychází z ní základní představa o velikosti kontinentů a vztahů mezi nimi, naše prostorové vnímání světa. Proto také porovnání zobrazení, které v září jako nový standard schválila OSN a jež odráží skutečnou rozlohu států, s doposud převážně užívanou mapou (Mercatorovou projekcí) vyvolává trochu závrať.
Evropa a Rusko na mapě, která visí ve většině světových učeben a stala se i standardem Google Maps, tvořily 31,2 procenta zemské pevniny. Na nové už se svými skutečnými 15,6 procenta nepůsobí jako pupek světa. Opačné je to s Afrikou: její podíl na zemské pevnině se zdvojnásobil z deseti na 20 procent. Konečně je i z mapy vidět, že je Afrika větší než Čína, Indie, USA a západní a střední Evropa dohromady. A že jedna tamní země – Demokratická republika Kongo – je větší než součet rozlohy Německa, Francie, Itálie, Španělska, Velké Británie a Beneluxu.
„Je to, jako byste byli po celý život obětí nějakého podvodu, nebo minimálně někdo zradil vaši důvěru,“ popsala své pocity komentátorka deníku The Guardian a rodačka ze Súdánu Nesrine Malik. I bez podobného pobouření je třeba uznat prostý fakt: za cosi samozřejmého, za zcela neutrální pravdu jsme – minimálně na Západě – považovali něco, co prostě neodpovídalo realitě.
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