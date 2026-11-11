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Zahraničí11. 11. 20268 minut

Příliš cenný pro Ameriku. Proč šéfa firmy Nvidia nepoloží ani aféra s možnou špionkou

Skandál v samém srdci zámořské ekonomiky ukazuje absurdní svět AI závodu s Čínou

Charlie Warzel
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The Atlantic
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Celý svět je posedlý závodem mezi Amerikou a Čínou ve vývoji AI, a tak by člověk předpokládal, že když vyjde najevo, že muž stojící v čele nejvýznamnější společnosti v oboru umělé inteligence byl přistižen při mimomanželském vztahu se ženou, o níž se předpokládá, že je čínskou špionkou, vyvolá to nevídané pobouření a ostrou kritiku. A také by se dalo čekat, že taková lehkomyslnost povede ke všeobecným výzvám k okamžité rezignaci a důslednému vyšetřování. A nejen samotného manažera, ale celé společnosti. Pryč s prostopášnou a zkorumpovanou vrchností, známe to dobře.

Je tedy zvláštní, že když vyšlo najevo, že Jensen Huang, generální ředitel společnosti Nvidia, měl intimní vztah s čínskou podnikatelkou, která byla zároveň agentkou pekingského Ministerstva státní bezpečnosti, důležití lidé v Silicon Valley a ve Washingtonu zůstali v klidu. „I ti nejúžasnější lidé dělají chyby,“ napsal na sociální X miliardář a manažer miliardového hedgeového fondu Bill Ackman. „Všichni bychom měli stát za ním a jeho rodinou. Jde se dál.“

Investor Shaun Maguire načrtl pětibodovou analýzu Huangovy situace, přičemž poznamenal, že ředitel Nvidie udělal něco „neuvěřitelně hloupého“ a „špatného pro Ameriku“, ale že „tipuje, že v tom nebyl žádný zlý úmysl“. Poté prohlásil: „Jsem přesvědčený, že bez Jensena by Amerika ztratila ve vývoji AI vedení.“ Elon Musk s ním souhlasil. Od té chvíle začaly příspěvky, všechny samozřejmě napsané, aniž bychom o skandálu věděli všechna fakta, dostávat čím dál absurdnější podobu. Včetně toho, že o nic nešlo, protože už má Huang dospělé děti.

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K výzvám, aby Huang neodstupoval, se ještě ten den připojil i Donald Trump. Nazval Huanga „čestným člověkem“. Prezident měl sám mimomanželské aféry a řada žen ho věrohodně obvinila ze sexuálních zločinů, a nezněl znepokojeně. „Asi pro to má nějakou omluvu,“ dodal Trump. Stejně uctivě se k věci postavila i správní rada společnosti Nvidia.

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