Bývalý ředitel Böhnisch: Už není možné, abych dál mlčel. Přesvědčil mě útok Motoristů na KRNAP
S odvolaným šéfem správy o Krkonoších, sporech o daně i Petru Moravcovi, který ho v čele nejstaršího národního parku nahradil
Robin Böhnisch vedl Správu Krkonošského národního parku osm let a platil za odborníka, kterého respektovali ekologové, developeři, starostové i místní obyvatelé. Poté, co se na ministerstvo životního prostředí dostali Motoristé sobě, byl však letos v březnu bez udání důvodu z pozice ředitele KRNAP odvolán. O svém odvolání ani novém vedení dosud veřejně nemluvil, teď se však rozhodl mlčení prolomit. V rozsáhlém rozhovoru pro Respekt mluví o tom, co ho k tomu přimělo, o svém kritizovaném nástupci, kterého do správy parku sám přivedl a považuje to za svou chybu, i o tom, co Krkonoším hrozí pod správou Motoristů.
Jak se coby bývalý ředitel Správy KRNAP a jako člověk, co v Krkonoších celý život žije, díváte na to, co se uvnitř parku děje?
Myslím, že mému předchůdci Janu Hřebačkovi se povedlo od národního parku odstřihnout lépe, než se to daří mně. On ovšem odcházel dobrovolně. Já jsem si chtěl dát nějaký distanc, ale když to současné dění sleduji, je mi to líto.
Překvapilo vás to, co se uvnitř správy děje po vašem odvolání?
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