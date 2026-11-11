Zahraničí11. 11. 20266 minut
„A já žiju. A oni ne.“ Nad čím přemýšlí babička muže, který zabíjel v Krakově
Na návštěvě za Mariou O., matkou útočníkova otce Janusze
Obyvatelé Waśniowa se během nedělní mše modlili růženec za oběti krakovského útoku. Obětí této tragédie je však víc. Jejich sousedy byla matka, otec i sestra muže, který zločin spáchal. Než se přestěhovali do nedalekého Ostrowce Świętokrzyského, bydleli právě tady ve vesnici.
Vždyť do kostela chodil
Dům stojí hned u náměstíčka. Na dvoře štěká pes. Klepu na dveře, otevírá mi Maria. Je jí osmdesát let, je to babička Michała, matka jeho otce. „Byl to tak hodný chlapec,“ říká a její slova se mísí s pláčem.
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„Nevím, co ho to popadlo. Vždyť chodil do kostela, i když v poslední době trochu méně.“
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