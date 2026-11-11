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Zahraničí11. 11. 20266 minut

„A já žiju. A oni ne.“ Nad čím přemýšlí babička muže, který zabíjel v Krakově

Na návštěvě za Mariou O., matkou útočníkova otce Janusze

Grzegorz Walczak
,
Gazeta Wyborcza
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Obyvatelé Waśniowa se během nedělní mše modlili růženec za oběti krakovského útoku. Obětí této tragédie je však víc. Jejich sousedy byla matka, otec i sestra muže, který zločin spáchal. Než se přestěhovali do nedalekého Ostrowce Świętokrzyského, bydleli právě tady ve vesnici.

Vždyť do kostela chodil

Dům stojí hned u náměstíčka. Na dvoře štěká pes. Klepu na dveře, otevírá mi Maria. Je jí osmdesát let, je to babička Michała, matka jeho otce. „Byl to tak hodný chlapec,“ říká a její slova se mísí s pláčem.

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„Nevím, co ho to popadlo. Vždyť chodil do kostela, i když v poslední době trochu méně.“

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