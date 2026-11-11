Věra Jourová: Hezký listopad, se svobodnými a silnými médii
Už i někteří demokraté si myslí, že jim stačí účty na sociálních sítích
Tak už tu zas máme listopad, letos v Česku značně bouřlivý, pro pamětníky s příchutí té nádherné a nadějeplné revoluce z roku 1989. Jestli z té věty cítíte euforii, máte čich v pořádku. Dobře si vzpomínám na lidi v ulicích spojené společným nepřítelem, kterým byl tehdy bolševik a idiotský režim držený státo-stranou. Režim, ve kterém většina z nás přežívala s ohnutými hřbety, čímž ten režim držela při životě.
Letošní protesty se nesou pod heslem „nesahejte nám na poplatky“. Většina z nás ale chápe, že zredukovat problém na „poplatky“ je zástupné a nebezpečně zjednodušující. Samozřejmě, že jde financovat veřejnoprávní média z veřejných rozpočtů. Mají to tak v řadě států Unie. V českých podmínkách jde však bez jakýchkoli pochyb o nakročení k ovládnutí těchto médií vládními politiky. Mnozí z nich se ani netají tím, že mají na média veřejné služby spadeno a chtějí na ně uplatnit pravidlo „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Jak taková píseň zní, známe od sousedů, momentálně je zřetelně slyšet ze Slovenska.
Reakce Čechů, Moravanů a Slezanů je nečekaně silná – v porovnání právě se Slovenskem a Maďarskem. Přesto je zřejmé, že je současná vláda rozhodnutá zákon prosadit. Podle premiéra Babiše (tohle fakt řekl) má být výsledná verze plně v souladu s evropským mediálním zákonem. Jde o evropské nařízení, které dostalo podle mě nepěknou zkratku EMFA. (Ano, trpím, zkratky nenávidím).
Bylo by fajn, kdyby EMFA zafungovala preventivně a kdyby ji čeští zákonodárci při schvalování zákona o financování vedli v patrnosti. Pak by muselo být financování ČT a ČRo „dostatečné, předvídatelné a udržitelné“. Zatím to tak ale, jak víme, nevypadá. Překotné schvalování, drastické snížení financování, rychlá – těžko předvídatelná – změna způsobu financování, nejasný zdroj (jistě, rozpočet státu to má být, ale která kapitola, snad ne rozpočtová rezerva určená na řešení katastrof?). Tak uvidíme. Prý bude ve druhém čtení delší debata a i na expertní stanoviska snad dojde. Třeba k tomu lidi v ulicích vládu s úspěchem vybídnou.
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