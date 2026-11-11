Přece nám nebudou poroučet neofašisté z Německa. Česko opět nechce ručit za půjčku Ukrajině
Politici vládní koalice podporují premiéra Babiše v jeho neochotě pomoct Kyjevu, i když to zhorší vztahy s naším zásadním spojencem
Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že Česko se nebude podílet na pětačtyřicetimiliardové půjče Evropské unie Ukrajině, jež má na příští rok zajistit posílení obrany i fungování základních potřeb země napadené Ruskem. „Není možné, abychom všechno platili a vlastně nám nevadilo, že ta válka pokračuje,“ řekl ve středu v rozhovoru pro Blesk.
Tentokrát přitom nejde jen o další odmítnutí pomoci Ukrajině. Jeho nejnovější „ne“ znamená ostrý střet s jedním z nejbližších spojenců Česka a možné zablokování dohody na budoucím sedmiletém rozpočtu sedmadvacítky, jak varoval spolkový kancléř Friedrich Merz.
Projde to znovu. Anebo taky ne
Babiš se v minulosti postavil proti finanční pomoci Ukrajině několikrát. Odmítl, aby se Praha podílela na garancích za již schválenou devadesátimiliardovou evropskou půjčku na letošní a příští rok. V belgických bankách je také zmrazených dvě stě miliard eur v ruských aktivech, a tamní vláda požadovala, aby za jejich rozmrazení a poskytnutí ručily země EU pro případ, že by to později zažalovala Moskva a domáhala se jich.
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