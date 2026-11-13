Nebudeme se ptát lidí, jestli někdy hajlovali
Příznivci krajní pravice se na pozvání vládního poslance sjíždějí do Prahy
Jaká myšlenka svede na jedno místo poslance současné vládní koalice, usvědčeného vraha, dlouhodobě nejviditelnějšího českého neonacistu, motoristické influencery z ministerstva životního prostředí a vrchního slovenského extremistu pravomocně odsouzeného za rasismus? Odpovědí je smyšlený pojem „remigrace“, pod nímž se schovává záměr deportovat ze starého kontinentu lidi, kteří podle krajně pravicových ideologů formujících nové hnutí „ohrožují místní etnickou a kulturní kontinuitu“. Tento pátek bude hlavním dějištěm těchto mezinárodních snah Praha.
Poslanec za vládní SPD Libor Vondráček sem totiž pozval zástupce krajně pravicových stran: německé AfD, slovenské Republiky, maďarské Mi Hazánk a další zastánce myšlenky „remigrace“, za kterou původně stojí rakouský extremista Martin Sellner. Společně mají diskutovat na konferenci Co bude po EU? Migrace, nebo remigrace?
Kam až sahá vliv české buňky tohoto evropského krajně pravicového myšlení s lidskou tváří, které má za sebou už jasné volební úspěchy v Německu, a podle předvolebních průzkumů se dá očekávat i na Slovensku?
Remigrace a vlčí mák
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