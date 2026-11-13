0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se bo(u)ří kultura
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Česko13. 11. 202610 minut

Nebudeme se ptát lidí, jestli někdy hajlovali

Příznivci krajní pravice se na pozvání vládního poslance sjíždějí do Prahy

Filip Zelenka
,
Eva Soukeníková
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Jaká myšlenka svede na jedno místo poslance současné vládní koalice, usvědčeného vraha, dlouhodobě nejviditelnějšího českého neonacistu, motoristické influencery z ministerstva životního prostředí a vrchního slovenského extremistu pravomocně odsouzeného za rasismus? Odpovědí je smyšlený pojem „remigrace“, pod nímž se schovává záměr deportovat ze starého kontinentu lidi, kteří podle krajně pravicových ideologů formujících nové hnutí „ohrožují místní etnickou a kulturní kontinuitu“. Tento pátek bude hlavním dějištěm těchto mezinárodních snah Praha.

Poslanec za vládní SPD Libor Vondráček sem totiž pozval zástupce krajně pravicových stran: německé AfD, slovenské Republiky, maďarské Mi Hazánk a další zastánce myšlenky „remigrace“, za kterou původně stojí rakouský extremista Martin Sellner. Společně mají diskutovat na konferenci Co bude po EU? Migrace, nebo remigrace?

Kam až sahá vliv české buňky tohoto evropského krajně pravicového myšlení s lidskou tváří, které má za sebou už jasné volební úspěchy v Německu, a podle předvolebních průzkumů se dá očekávat i na Slovensku?

↓ INZERCE

Remigrace a vlčí mák

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články