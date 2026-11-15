Revoluce a zápas o důstojnost
Pokud chce někdo žít ve svobodných poměrech ve střední Evropě, musí do svobody neustále investovat
V nevlídnu prosincového deště jedeme do země, které byla brána opakovaně od roku 1938 důstojnost, do země, která tu důstojnost, díky svým lidem, náhle získala během jednoho listopadového týdne nazpět. Jsme v šoku.“ Tak v prosinci 1989 popisoval v Informačním servisu (který se později přejmenoval na Respekt) spisovatel Jan Beneš svůj návrat z emigrace do Československa. Nyní si ten magický čas navrácení svéprávnosti připomínáme, a to za ojedinělých okolností.
Spisovatel Beneš použil výstižné slovo – důstojnost. O tu každá společnost zápasí vlastně neustále, protože si ji musí zasloužit. Patřil ke generaci, která zažívala na vlastní kůži ono opakované ztrácení důstojnosti – za totalitního režimu byl dvakrát vězněn, nemohl svobodně tvořit a následně v roce 1969 emigroval do USA. Země ležící uprostřed Evropy je víceméně vždy jednou z prvních obětí dějinných zvratů. Musí proto být napřed a promýšlet všechna možná rizika pečlivěji než kdokoli jiný. A to jsme přestali dělat.
V posledních týdnech se na nás valí jedna událost za druhou, jsme zahlceni tolika arogantními a nesmyslnými výroky, že se může snadno stát, že mineme to podstatné. Vede se zápas o nezávislost veřejnoprávních médií, ochranu přírody, udržení svobodné kultury… To vše je podstatné. Dlouhodobě máme však problém věnovat stejnou pozornost zahraniční politice a našemu zakotvení v silné západní Evropě.
Tomio Okamura se pochlubil, že SPD zařídila, že česká armáda se neúčastní vojenského cvičení v Polsku, kde se má připravovat na případnou ochranu Ukrajiny po uzavření míru. Česká vláda se ve stejné době rozhodla, že naše země už nebude finančně pomáhat Ukrajině. Jestli je v zájmu státu jedna jediná věc, tak udržení nezávislého Kyjeva. Bude to znamenat, že krvavé sny Vladimira Putina se nenaplnily.
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