Vyzývat veřejnost k milosrdenství nestačí
Z ulic a tíživé situace musí dostat občany v nouzi politici
S blížícími se mrazy přibývá sbírek na pomoc lidem bez domova. Neziskové organizace shánějí peníze i materiální pomoc. Do apelu se minulý týden zapojil také prezident Petr Pavel a vyzval k podpoře některé ze sbírek pro lidi v nouzi. „I malý příspěvek může znamenat velkou pomoc,“ uvedla hlava státu.
Dělat se dá hodně věcí. Můžeme koupit nocleženku a doslova tím zachránit některé lidi bez domova před umrznutím. (Podle analýzy Platformy pro sociální bydlení v letech 2010–2022 zemřelo 213 lidí bez domova na podchlazení a dalších 290 v souvislosti se zápalem plic. Skutečný počet může být vyšší, protože statistiky nezachycují všechny lidi v bytové nouzi.) Můžeme poslat dobré zimní oblečení neziskovým organizacím nebo je podpořit finančně. Díky tomu budou moci zaplatit více terénních pracovníků nebo otevřít další nízkoprahové centrum.
Jak ale každý ví, základem je bydlení. Jedním z konceptů na jeho podporu je tzv. Housing First, tedy bydlení především. Jeho logikou je, že člověk potřebuje nejdříve bydlet a teprve potom může s podporou sociálních pracovníků řešit další problémy. Česká zkušenost s třinácti pilotními projekty přitom ukázala, že po roce si dokáže takto svěřené bydlení udržet 85 procent zapojených domácností. Přesto se kvůli obavě měst z reakce obyvatel nestal z Housing First plošně dostupný nástroj.
Těžko se probouzí k životu i nový zákon o podpoře bydlení, který platí od letošního ledna. Ten zavádí kontaktní místa, na něž se mohou obracet lidé v bytové nouzi. Už při schvalování ale Platforma pro sociální bydlení upozorňovala na nedostatečné financování kontaktních míst a na přesun části rozhodovacích pravomocí na dlouhodobě přetížené úřady práce. Samotný zákon navíc nové byty nepostaví a bez nich zůstává nejbolavější problém lidí bez domova nevyřešený.
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