Toljovy rány
Námět na první komiks s ukrajinským hrdinou nosil jeho scenárista Ondřej Kavalír v hlavě dříve, než začala válka a než byl obsazen Krym i Donbas. Jeho Tolja měl ukázat realitu ekonomických migrantů v Česku a složit poctu boxu, který obdivuje. V prvním dílu, který vyšel před dvěma týdny, se ale komiks Na dosah dotýká i dalších témat – a dává doufat v komplexnější příběh.
Vyprávění začíná v roce 2018, kdy Tolja z nerozvážnosti přichází o to málo, co se mu v nové zemi podařilo vybudovat, a je nucen začít znovu. Po rvačce musí opustit postel na ubytovně i práci ve fabrice a z jeho skromného majetku zůstává jedna ubohá taška. Azyl nachází v boxerně, kde si doposud ventiloval frustraci, a novou obživu v klubu jako vyhazovač. Jeho situace se zdánlivě zlepší, ale osamělost zůstává. A první vztahy se ženami, do kterých se vrhá, mu na náladě nepřidají.
Černobílý komiks slouží především coby úvod do jeho složitého života a strategie přežití. Uzavřený mladík s nevinnou tváří a překvapivou silou je v cizí zemi (zřejmě v Česku) bez příbuzných. Jediným přítelem byl spolubydlící, o kterého přišel. Pak našel kamarády v boxerně, ale i nad tou se po hádce s trenérem stahují mračna. Zdá se, že v jeho životě se vždy něco nakrátko zlepší, aby se něco jiného na mnohem delší dobu pokazilo. Je zranitelnější než ostatní, navíc nese velkou zodpovědnost – na jeho výdělku závisí matka s babičkou na Ukrajině. Na mladíka, který neměl prostor dospět, je toho příliš, a tak selhává. U vrstevníků by takové excesy byly součástí přechodu k dospělosti, u Tolji mohou mít fatální následky.
Kavalír otevírá řadu témat – od migrace přes sociální vyloučení po nezvládnutou agresi či nenaplněné ambice –, ale do hloubky je nerozvíjí. Jako by chtěl naznačit všechny možnosti, kudy se Toljův život může ubírat, a všechna nebezpečí, která jej mohou svést na scestí. Druhou možností je, že je komiks určen mladšímu čtenářstvu, ale explicitní erotické scény – téměř saudkovské estetiky – to popírají.
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