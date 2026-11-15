Kultura15. 11. 20262 minuty
ALBUM TÝDNE: Adam the World má svůj svět v kulisách velkých citů, velkých lásek a velkých měst
Od roku 2020 natočil sedm alb, přičemž letos vydal hned dvě. Adam the World – slovenský, v Praze usídlený hudebník – bere hudbu jako svého druhu experimentální deník. Leckdy se dokáže pustit do několika písní za den a jeho desky jsou neobvykle upřímným a zcela obnaženým záznamem nejen toho, kým je, ale také toho, kým by se rád stál. To vše se odehrává v kulisách velkých citů, velkých lásek a velkých měst: novinka Chrasty & Sliny (česky Strupy & Sliny) není výjimkou.
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