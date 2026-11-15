0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Nechceme zacinkat klíči a jít domů
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Téma15. 11. 202612 minut

Věčně se bude spekulovat, proč to režim tak rychle zabalil

S historikem Jiřím Sukem o tom, co stále nevíme o 17. listopadu 1989

Marek Švehla

Vaše kniha Labyrintem revoluce z roku 1994 je stále asi nejlepším popisem událostí kolem 17. listopadu 1989. Jaké to pro vás jakožto historika bylo psát o dějinné události, kterou jste sám zažil?

Velmi poučné po všech stránkách. Během revoluce mi bylo 23 let a jako fascinovaný pozorovatel jsem si neuměl v úplnosti představit, jak to celé probíhalo. Zíral jsem na revoluci z okraje a psaní té knihy mi umožnilo pohlédnout dovnitř.

Našel se ve vedení komunistické strany někdo, kdo byl ochoten s odstupem času mluvit o těch událostech zcela otevřeně?

↓ INZERCE

S funkcionáři KSČ jsem hovořil mnohem míň než s představiteli opozice. Marián Čalfa nám detailně popsal svoji klíčovou schůzku s Václavem Havlem. To byl asi nejlepší příklad otevřenosti. Od té doby už Čalfa rozhovory odmítá.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články