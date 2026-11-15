Téma15. 11. 202612 minut
Věčně se bude spekulovat, proč to režim tak rychle zabalil
S historikem Jiřím Sukem o tom, co stále nevíme o 17. listopadu 1989
Vaše kniha Labyrintem revoluce z roku 1994 je stále asi nejlepším popisem událostí kolem 17. listopadu 1989. Jaké to pro vás jakožto historika bylo psát o dějinné události, kterou jste sám zažil?
Velmi poučné po všech stránkách. Během revoluce mi bylo 23 let a jako fascinovaný pozorovatel jsem si neuměl v úplnosti představit, jak to celé probíhalo. Zíral jsem na revoluci z okraje a psaní té knihy mi umožnilo pohlédnout dovnitř.
Našel se ve vedení komunistické strany někdo, kdo byl ochoten s odstupem času mluvit o těch událostech zcela otevřeně?
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S funkcionáři KSČ jsem hovořil mnohem míň než s představiteli opozice. Marián Čalfa nám detailně popsal svoji klíčovou schůzku s Václavem Havlem. To byl asi nejlepší příklad otevřenosti. Od té doby už Čalfa rozhovory odmítá.
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