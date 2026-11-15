Dej si párek
Máloco ilustruje fungování Česka lépe než příběh školních jídelen. Státní zdravotní ústav, odborná instituce zřízená za účelem ochrany zdraví obyvatel Česka, zkoumal přes deset let kvalitu jídla ve školních jídelnách. Na základě toho chystal tři roky novou vládní vyhlášku, která měla na zdravotní nezávadnost obědů pro děti dohlížet. Vyhláška vznikla a měla být uvedena do provozu. Jenže pak se na scéně objevil premiér, který je zároveň největším výrobcem nezdravého jídla v zemi.
Andrej Babiš tvrdí, že se o fungování školních jídelen upřímně zajímal a řadu z nich navštívil. Kdo ví… S jistotou víme pouze to, že proti snaze omezit přesolené potravinové polotovary vystoupila Potravinářská komora, jejímž význačným členem je právě Babišův Agrofert. Stejný Agrofert, který zásobuje jídelny předsmaženými kuřecími a vaječnými polotovary, nezdravými Kosteleckými uzeninami a dalšími dobrotami.
Babiš nijak neskrývá, že o odmítnutí zdravější kuchyně pro děti rozhodl autoritativně on, a ohání se principem, že stát nemá lidem nařizovat, co budou jíst. Jenže to není úplný popis příběhu. Babiš prostě potřeboval neztratit odbyt pro své podřadné jídlo, tak si ho na úkor českých dětí zajistil. A z reakce ministra zdravotnictví, původně zastánce nové vyhlášky, je jasné, že si nedovolil ani pípnout.
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